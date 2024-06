COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Tre anni fa non riuscì a superare per un soffio un girone della morte con Francia, Germania e Portogallo, ora ci riprova, sperando di emulare almeno quanto fatto nel 2016 quando centrò la qualificazione agli ottavi. L’Ungheria di Marco Rossi si prepara al debutto agli Europei, domani contro la Svizzera, in un girone A che comprende anche la Germania padrona di casa e la Scozia. “Sarà il nostro terzo Europeo di fila, per cui siamo davvero contenti – le parole del tecnico italiano – Sappiamo di essere in un gruppo difficile anche se non quanto quello degli scorsi Europei. Ma non temiamo le sfide, abbiamo fiducia e sappiamo di avere una possibilità di vittoria contro qualsiasi avversario”. “Vogliamo vincere – concorda Roland Sallai – Nella nostra mentalità non rientra l’accontentarsi del pareggio. Vogliamo giocare bene e prenderci i tre punti”. Partire bene, sottolinea Dominik Szoboszlai, “è sempre importante. Anche la Svizzera la penserà allo stesso modo, vedremo domani chi ci tiene di più”.

