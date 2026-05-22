Ronzoni (Uil) “Corte Internazionale di Giustizia riconosce il diritto di sciopero come parte integrante della libertà sindacale”

ROMA (ITALPRESS) – “Accogliamo con grande soddisfazione il parere, espresso dalla Corte Internazionale di Giustizia, che riconosce il diritto di sciopero come parte integrante della libertà sindacale garantita dalla Convenzione n. 87 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Si tratta di una decisione di straordinaria importanza che rafforza il sistema internazionale dei diritti del lavoro e riafferma un principio fondamentale di democrazia: senza il diritto di sciopero non esiste una reale libertà sindacale”. È quanto ha dichiarato il segretario organizzativo della Uil, Emanuele Ronzoni. “Questo pronunciamento è particolarmente rilevante anche per il nostro Paese, in cui il diritto di sciopero e gli spazi dell’azione sindacale sono stati oggetto di pressioni e tentativi di limitazione. La sentenza della Corte richiama tutti, Governi e parti sociali – ha aggiunto Ronzoni – al pieno rispetto dei principi sanciti dalle convenzioni internazionali del lavoro. Il diritto di sciopero rappresenta uno strumento essenziale per difendere salari, condizioni di lavoro, sicurezza e dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, oltre che un presidio fondamentale di partecipazione democratica. Auspichiamo, quindi, che questa importante decisione – ha concluso Ronzoni – contribuisca a valorizzare anche nel nostro Paese il dialogo sociale, la contrattazione collettiva e la libertà sindacale, nel pieno rispetto dei principi costituzionali e del diritto internazionale del lavoro”.

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