BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – Romano Rossi è il nuovo Presidente di Confindustria Serbia. E’ stato eletto dall’Assemblea dei soci riunita a Belgrado e guiderà l’associazione degli imprenditori italiani per il mandato 2024-2028, succedendo a Patrizio Dei Tos, che ha retto il timone di Confindustria Serbia per cinque anni.

Romano Rossi, imprenditore perugino, presente in Serbia dal 1990, inizialmente come GM della multinazionale americana calzaturiera Intershoe inc, nel 2001 insieme al frattello Enrico costituisce la società Progetti d.o.o, che si occupa della produzione di scarpe e parti di scarpe per i brand di lusso in tre stabilimenti (Vladimirci, Sombor, Knjazevac), che impiega più di 1.000 dipendenti.

Fondatore in joint venture con importante casa di moda italiana della F.lli Rossi Shoes d.o.o. in Sombor, nata da uno spin-off della Progetti Sombor (ad oggi impiega circa 650 persone con piani di sviluppo futuri significativi).

Ha ricoperto inoltre il ruolo di VP vicario di Confindustria Serbia dal 2015.

“L’elezione al massimo ruolo di una cosi prestigiosa Associazione mi gratifica e mi rende particolarmente felice. Rappresentare più di 200 associati sarà compito stimolante e complesso ma come ogni imprenditore non mi sottrago a nuove sfide. Agirò nell’interesse assoluto delle aziende associate di tutte le dimensioni e sono certo che, insieme al mio team, otteremo importanti risultati”, ha detto il nuovo presidente eletto.

In sede d’Assemblea Rossi ha anche nominato i tre vice presidenti che insieme al presidente compongono il Consiglio di presidenza: Erich Cossutta, Presidente di Dragon Maritime Group, quale Vicepresidente Vicario Simone Apolloni, Senior Partner e Amministratore dell’azienda Systema Group; Francesco Masci, Presidente del Consiglio Esecutivo “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad Membro attivo del Consiglio Generale rimane anche il past President Patrizio Dei Tos, mentre Antonio Schiro è membro del Consiglio generale di particolare importanza per l’Associazione nominato dal Presidente.

– foto ufficio stampa Confindustria Serbia –

(ITALPRESS).