Roma, una cisterna medievale colma d’acqua sotto palazzo San Macuto

ROMA (ITALPRESS) - Nei sotterranei di Palazzo Palazzo San Macuto, sede della Camera dei Ddeputati, c'è una insospettabile cisterna medievale. Da questa cisterna i frati domenicani di un monastero adiacente traevano l'acqua potabile per l'uso quotidiano. La profondità è di circa un metro e mezzo e l'acqua è ancora cristallina. abr/gtr (Fonte video: Camera dei deputati)