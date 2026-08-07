La Russa “Ricordare Baresi come capitano della Nazionale motivo di omaggio”

ROMA (ITALPRESS) - "Ho visto che qualcuno si è lamentato perchè ho privilegiato il ruolo di capitano della Nazionale" di Franco Baresi "anzichè di capitano del Milan. A me sembrava che fosse un motivo di omaggio mettere al Senato il suo ricordo in capo a tutti i tifosi del calcio e di qualunque squadra. Ma se i tifosi del Milan vogliono che lo ricordi anche come capitano del Milan non ho motivo di non farlo, anche perchè in famiglia sono pieno di milanisti". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aprendo i lavori d'Aula. fsc/gtr (Fonte video: Senato)