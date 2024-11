ROMA (ITALPRESS) – Successo al botteghino per “Guercino. L’era Ludovisi a Roma”, la nuova grande esposizione presentata dalle Scuderie del Quirinale e in programma fino al 26 gennaio 2025, a cura di Raffaella Morselli e Caterina Volpi. A soli tre giorni dall’apertura della mostra dedicata ad alcuni dei capolavori del Barocco romano sono stati venduti oltre 11.500 biglietti, tra visitatori singoli e visite di gruppo. “Una mostra che unisce serietà scientifica e spettacolarità e che trascina il pubblico nella Roma del ‘600, gran teatro del mondo”, così ha commentato il Direttore Generale delle Scuderie Mario De Simoni. Hanno fatto registrare poi il quasi tutto esaurito per l’intero mese di novembre le visite al Casino dell’Aurora di Villa Ludovisi con oltre 1000 accessi già venduti, il tutto giorni prima che il Casino apra le porte al pubblico sabato 9 novembre. In occasione della mostra e in via del tutto eccezionale grazie alla disponibilità del ramo principale della famiglia Boncompagni Ludovisi, proprietaria ancora oggi dopo oltre 4 secoli, sarà infatti possibile visitare accompagnati da una guida delle Scuderie del Quirinale, alcuni ambienti del Casino di Villa Ludovisi, tra i quali la sala con la celebre Aurora di Guercino. Le visite guidate sono in programma il sabato e la domenica. Per rispondere alla crescente domanda le Scuderie del Quirinale stanno valutando di aprire al pubblico il Casino anche un terzo giorno. Inoltre da martedì 12 novembre prenderà il via un ciclo di incontri e dibattiti con alcuni dei maggiori esperti per approfondire i principali temi che la mostra presenta in forma visuale. Parallelamente, il pubblico potrà apprezzare una serie di brevi clip-documentario affidate alla regia di Uliano Paolozzi Balestrini.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Lucio Filipponio