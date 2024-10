ROMA (ITALPRESS) – Proseguono i controlli della Polizia di Stato in vista del prossimo Giubileo: sono tre le strutture ricettive nei confronti delle quali, nella giornata di ieri, è scattato il provvedimento di sospensione della licenza emesso dal Questore di Roma in applicazione dell’articolo 100 T.U.L.P.S. Il primo sigillo è stato apposto dagli agenti del commissariato Esquilino a carico di una struttura ricettiva sita in via Napoleone III, che resterà chiusa per i prossimi cinque giorni. A seguito di una serie di controlli amministrativi effettuati, infatti, è emerso che non erano state comunicate le generalità delle persone ospitate presso la struttura e il numero dei posti letto era superiore di due posti letto in più rispetto a quanto effettivamente dichiarato dal titolare. Per tali motivi, il titolare è stato denunciato. Le altre due chiusure sono scattate, sempre nella giornata di ieri, in via Carlo Cattaneo, per due strutture ricettive, aventi unico titolare, nelle quali, a seguito di accertamenti, è emerso gli alloggiati non erano stati censiti sull’apposito portale. Pertanto, il titolare è stato denunciato.

Con la notifica del provvedimento emesso dal Questore di Roma ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S, è scattata la sospensione per cinque giorni delle attività ricettive.(ITALPRESS).

Foto: Polizia Roma