ROMA (ITALPRESS) – Il Sindaco Roberto Gualtieri oggi ha ricevuto in Campidoglio il nuovo Questore di Roma Roberto Massucci. L’incontro, durato circa un’ora, si è svolto in un clima di massima cordialità e collaborazione per le sfide future della Capitale.

(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Comune di Roma