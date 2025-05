Roma si prepara per il Golden Gala Pietro Mennea, Furlani e Battocletti le stelle

ROMA (ITALPRESS) – Roma è pronta ad accogliere le grandi stelle dell’atletica mondiale. L’appuntamento è fissato per venerdì 6 giugno, quando allo Stadio Olimpico si terrà la 45^ edizione del Golden Gala Pietro Mennea, tappa italiana della Wanda Diamond League. Quest’oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento, a cui era presente anche una delle stelle più attese in gara, ovvero Mattia Furlani.

“Ci sono talmente tanti nuovi talenti che mi sento quasi vecchio. Sono contento di come questa generazione si sta sviluppando”, ha detto il lunghista, che rinnoverà la sfida con Tentoglou: “Non vedo l’ora. Davanti al pubblico di casa contro un campione olimpico, per me, è un’emozione incredibile”, le sue parole a proposito della rivalità col greco.

L’altra grande attesa è Nadia Battocletti, che da campionessa europea su tutte le superfici (pista, cross e strada) e argento olimpico nei 10.000, sfiderà nei 5.000 il doppio oro di Parigi, la kenyana Chebet, e la primatista mondiale sulla distanza, l’etiope Tsegay. Il cast di questo Golden Gala è stellare, con dieci campioni olimpici, di Parigi e non solo, e 62 medagliati nelle massime competizioni globali (Giochi e Mondiali).

In totale, saranno 20 gli azzurri al via, tra cui i campioni europei in carica Leonardo Fabbri (peso) e Lorenzo Simonelli (110 ostacoli), poi l’alto con Stefano Sottile (quarto a Parigi) e Matteo Sioli (bronzo europeo indoor), Filippo Tortu e Chituru Ali nei 100 metri, oltre alle primatiste italiane Sintayehu Vissa (1500), Ayomide Folorunso (400 ostacoli), Roberta Bruni (asta) e Daisy Osakue (disco).

A tutti questi nomi potrebbe aggiungersi quello di Gianmarco Tamberi che, se sarà in condizione, sarà presente. Una generazione di talenti che il presidente della Fidal, Stefano Mei, definisce senza dubbio “la più forte di sempre, ci ricorderemo di loro anche tra 20 o 30 anni. Tutti i ragazzi che scenderanno in pista potranno provare a vincere, questa è una soddisfazione”.

anche il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma: “Roma e il Foro Italico stanno sempre più assumendo la connotazione di polo centrale per quanto riguarda i grandi eventi sportivi nazionali e internazionali. Cerchiamo di stare al passo coi tempi rendendolo sempre più attraente e competitivo”.

“È fondamentale che il Golden Gala si tenga a Roma – è, infine, il commento dell’assessore allo sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato -. Avere i grandi campioni è fondamentale non tanto per i risultati che fanno, ma perché quei risultati avvicinano tanti ragazzi e ragazze allo sport”.

