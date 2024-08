Roma, sei arresti per furti in due gioiellerie della capitale

ROMA (ITALPRESS) - Operazione dalla Polizia di Stato di Roma, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, finalizzata all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Destinatari presunti autori, tutti di nazionalità italiana, di furti commessi in danno di gioiellerie della Capitale. Due sono stati i furti messi a segno da 6 italiani, di età compresa tra i 52 e i 76 anni in due gioiellerie distinte, una in zona Prati e a l’altra in zona Viminale, ai danni di 2 diversi negozianti. Al termine di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato, con il coordinamento dei PM della Procura di Roma, è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Roma nei confronti di 4 dei 6 uomini, e per gli altri 2, invece, è stata adottata la misura cautelare degli arresti domiciliari. 6 avrebbero commesso il furto in zona Viminale e solo 5, invece, in zona Prati. pc/