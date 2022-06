Roma pronta per il World Taekwondo Grand Prix 2022

"Siamo fieri e orgogliosi di sostenere la Fita in questa festa di sport stroardinaria", sottolinea Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute. Per il presidente federale Angelo Cito "credWorld Taekwondo Grand Prix 2022ere in un progetto come questo non era facile, era una sfida veramente importante".