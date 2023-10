ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta oggi al Tribunale di Roma la prima udienza istruttoria del processo a carico di tre attivisti ambientalisti aderenti a Ultima Generazione, in relazione all’azione del 2 gennaio 2023, consistita nel lancio di vernice arancione sulla facciata di Palazzo Madama. I tre sono accusati di danneggiamento aggravato. Prima dell’udienza, dalle 11:00, si è svolto in piazzale Clodio un sit-in di solidarietà ai tre cittadini sotto processo, al quale ha preso parte anche Erri De Luca, Ginevra Bompiani, Diletta Bellotti e attivisti di Amnesty international. Dopo l’udienza, alle ore 13:20 un gruppo di 15 persone si è distaccato dal sit-in e ha iniziato a marciare lentamente sulla circonvallazione Clodia, rallentando il traffico per alcuni minuti, al fine di mostrare sostegno alle tre persone sotto processo.(ITALPRESS).

Foto: Ultima Generazione