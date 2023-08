ROMA (ITALPRESS) – “Dalle ore 5.30 di domani, giovedì 3 agosto, sarà attiva la corsia preferenziale di via Portuense, un corridoio riservato ai bus lungo circa 1600 metri, da largo Gaetano La Loggia a via Giuseppe Belluzzo”: lo annuncia l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè.

“E’ un altro provvedimento a vantaggio della velocità commerciale dei mezzi pubblici – aggiunge Patanè – che è uno degli aspetti che più sta a cuore alla nostra Amministrazione perchè influisce sia sulla competitività del Tpl rispetto all’auto privata, sia sul bilancio di Atac. La preferenziale di via Portuense è una infrastruttura molto importante a disposizione del quadrante ovest della città, che consentirà di diminuire i tempi di viaggio di diverse linee bus – 228-718-719-786-786F e n719 – che collegano quartieri come Corviale, via delle Vigne, Trullo, Magliana Vecchia al tram 8, alle stazioni Trastevere e Ostiense e alla Metro B transitando anche dal polo ospedaliero dello Spallanzani, struttura di rilievo nazionale”.

“Per dare la dimensione dell’importanza dell’opera – conclude Patanè – basti pensare che ogni giorno su quel tratto di via Portuense interessato dall’apertura della corsia preferenziale transitano circa 500 corse bus che in questo modo potranno ridurre i tempi di percorrenza consentendo maggiore affidabilità e regolarità oltre a fermate tutte accessibili ai passeggeri a ridotta mobilità”.

