ROMA (ITALPRESS) – “Con 50 euro si può accedere illimitatamente a tutto il trasporto pubblico”. Con queste parole il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha presentato in Campidoglio la nuova agevolazione che verrà applicata in favore dei giovani romani under 19.

Questo nuovo abbonamento annuale mirato a una precisa fascia di età “è un provvedimento per i nostri giovani che incentiva il trasporto pubblico – ha spiegato Gualtieri – Serve a incoraggiare l’utilizzo del trasporto pubblico su cui c’è un lavoro enorme di potenziamento e di rilancio da parte di Atac e Roma Capitale”. Il primo cittadino di Roma ha aggiunto “C’è stato anche un impegno rilevante dal punto di vista del bilancio. Si è scelta una misura che ha un impatto sulla città e ha un effetto virtuoso che tocca i ragazzi, chi va a scuola, e ci aiuta nella nostra politica di potenziamento”.

Due saranno le modalità per usufruirne: chi è già in possesso della carta metrebus dovrà seguire una procedura online mentre chi non ne è in possesso dovrà iscriversi al sito di Atac e poi recarsi in una biglietteria Atac per il rilascio materiale della carta che servirà per usufruire dell’abbonamento valido 365 giorni. Si potrà richiedere a partire dalla mattina del 7 settembre per i giovani dagli 11 anni fino al compimento dei 19, che siano residenti a Roma.

Consentirà di salire su tutto il trasporto di Atac, ma anche sui treni regionali di Trenitalia e sul trasporto Cotral, cioè tutti i mezzi che appartengono al consorzio Metrebus, come ha specificato l’Assessore Patanè.

“Crediamo che una misura di questo genere sia necessaria ed è uno sforzo che Roma capitale fa con le sue forze” per fare in modo di migliorare “la qualità della vita di tutte le romane e i romani ma in modo sostenibile e anche per le finanze delle famiglie” visto che ha ricordato Gualtieri “Siamo in un periodo di aumento dei prezzi e dei costi e per questo noi abbattiamo invece il costo del trasporto pubblico”.

Insieme a Gualtieri e Patanè hanno preso parte alla conferenza stampa anche il Direttore generale di Atac Alberto Zorzan, la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli e i capigruppo di maggioranza in Assemblea capitolina.

