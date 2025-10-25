Roma, nella notte scontro fra due auto: muore una ragazza, tre feriti

ROMA (ITALPRESS) – Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri a Roma. Una ragazza è morta e altri tre giovani sono rimasti feriti in via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza dei Navigatori. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto: una Bmw e una Mini Cooper.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i feriti dalle lamiere. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che i due ragazzi erano a bordo della Bmw, le ragazze viaggiavano con la Mini.

Le squadre del 115 hanno estratto i giovani dai mezzi una delle ragazze è morta in ospedale. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, che non escludono la possibilità che vi fosse una gara di velocità tra più auto. Secondo gli inquirenti non è da escludere la presenza di altre auto con i conducenti sarebbero fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).