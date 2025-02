ROMA (ITALPRESS) – Il Maestro Massimo Biscardi si è insediato formalmente oggi – martedì 18 febbraio 2025 – nel Consiglio di Amministrazione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in qualità di Presidente – Sovrintendente. Biscardi è stato eletto dall’Assemblea degli Accademici di Santa Cecilia il 29 ottobre 2024 per il quinquennio 2025-2030, superando i 2/3 dei voti necessari per l’elezione già al primo turno. Diplomato in pianoforte, composizione e direzione d’orchestra e dopo un inizio di carriera come pianista e direttore d’orchestra, Biscardi si è dedicato all’organizzazione musicale, portando avanti una carriera costellata di successi e riconoscimenti. Dal 1992 al 2010 è stato direttore artistico del Teatro Lirico di Cagliari; dal 2012 al 2014 consulente artistico dell’Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado e dal 2014 a gennaio 2025 è stato Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari, contribuendo a un considerevole sviluppo artistico e organizzativo nel teatro, unanimemente riconosciuto. Numerose sono le opere da lui riscoperte, o di rara rappresentazione, messe in scena e proprio per l’impegno di programmazione e la divulgazione di questi titoli del repertorio operistico, gli è stato conferito nel 2001 il Premio Abbiati della critica musicale italiana. Intervistato a seguito della sua elezione, ha dichiarato: “Il compito principale di un organizzatore è di far comporre i compositori, il nostro futuro. La musica non deve diventare un museo: deve rinnovarsi. Una parte di Novecento è ormai repertorio classico”.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Santa Cecilia