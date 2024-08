ROMA (ITALPRESS) – A partire da lunedì 26 agosto, la tratta della Metro A fra Termini e Battistini tornerà a essere operativa per i viaggiatori, dopo la chiusura per lavori dal 10 al 25 agosto. Durante questo periodo, il servizio è stato sostituito da bus per consentire l’installazione di nuovi binari ballastless negli stazionamenti di Battistini e Cornelia. I binari ballastless utilizzano una tecnologia innovativa che sostituisce il tradizionale sistema di binari su ghiaia (ballast) con una soluzione che prevede il posizionamento dei binari su una struttura rigida e continua. Questo sistema offre numerosi vantaggi: permette una maggiore durabilità, una maggiore efficienza, manutenzione semplificata. A fronte di detti vantaggi innegabili non sempre però ne è possibile la posa, stanti gli ingombri della campata prefabbricata che deve essere preformata, trasportata in loco dal deposito lungo tutta la linea con treni speciali e quindi posata e raccordata. Durante il periodo dei lavori, è stato possibile utilizzare temporaneamente lo spazio situato al di sopra dell’impalcato di Ponte Pietro Nenni, grazie alla temporanea sospensione dei lavori per la realizzazione del parcheggio. Nella fase successiva, a partire dal 26 agosto, si procederà al completamento dei lavori di rinnovo dell’armamento impiegando ancora, preferibilmente negli stazionamenti ed ove possibile, il tipo di posa ballastless e facendo invece ricorso allo standard con traverse e pietrisco nelle tratte rimanenti. I lavori proseguiranno pertanto nelle prossime settimane durante le chiusure serali, al fine di completare l’installazione dei nuovi binari entro il Giubileo su tutti gli stazionamenti.

Fino ad allora, la Metro A sarà regolarmente attiva fino alle 21 da domenica a giovedì, con bus sostitutivi attivi durante le chiusure serali, mentre venerdì e sabato il servizio rimane esercito, come da normale programmazione, fino all’1:30. Proseguono i lavori di restyling delle stazioni. Si stanno svolgendo come da programma i lavori di restyling nelle stazioni Spagna e Ottaviano e di rinnovo degli impianti di traslazione a Furio Camillo. Queste tre stazioni verranno riaperte al pubblico nelle date annunciate, fra settembre e novembre. Nelle due settimane di chiusura sono anche cominciati i lavori di restyling a Cipro dove il cantiere rimarrà aperto anche nelle prossime settimane senza però richiedere la chiusura della stazione, che rimarrà quindi aperta per il servizio al pubblico.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Comune di Roma