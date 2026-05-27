Roma, il sindaco Gualtieri firma l’ordinanza antincendio e contro le ondate di calore

ROMA (ITALPRESS) – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato un’ordinanza con le misure di prevenzione degli incendi e per i rischi legati alle ondate di calore. In considerazione dell’alto numero di incendi registrato nel 2025, è previsto un innalzamento del livello di prevenzione e una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza. Per quel che riguarda il rischio incendi, dall’1 giugno al 30 ottobre 2026 è vietato svolgere tutte quelle attività che possano innescarli nelle zone boscate, aree agricole o incolte sull’intero territorio capitolino. È proibito accendere fuochi, usare esplosivi, lanciare razzi e mantenere vegetazione infestante vicino a edifici.

Previsto inoltre l’obbligo di mantenere le aree verde pulite da materiali infiammabili e sgombre da vegetazione, e di realizzare fasce protettive di almeno 10 metri lungo i confini dei terreni privati con estensione superiore a 5 mila metri quadri. Gli Enti gestori di parchi o riserve potranno anche imporre regole più restrittive. In riferimento alla gestione delle emergenze e il coordinamento delle attività, le strutture municipali attueranno interventi di vigilanza, controllo e sensibilizzazione della cittadinanza. È prevista la pianificazione di servizi di controllo del territorio e prevenzione incendi da parte della Polizia Locale, e la collaborazione attiva della Protezione di Civile di Roma Capitale in sinergia con il Dipartimento Tutela Ambientale, garantendo, tra l’altro, le attività di monitoraggio e videosorveglianza esistenti per la Pineta di Castel Fusano.

L’ordinanza affronta anche il tema delle ondate di calore, prevedendo l’attivazione di interventi finalizzati a mitigare gli effetti delle elevate temperature nei giorni classificati dal Ministero della Salute come “Livello 3 – Ondata di calore”. In quelle giornate potranno essere disponibili le strutture di Roma Capitale dotate di sistemi di raffrescamento, come biblioteche, centri anziani, aule studio, spazi culturali, dei quali sarà realizzata una mappatura. Nella fascia critica che va dalle 12:30 alle 16:00, a partire da oggi fino al 15 settembre, è obbligatorio per datori di lavoro (PA e servizi pubblici) prevedere nei cantieri e per il lavoro nel settore agricolo pause in zone ombreggiate o raffrescate, usare ventilazione o nebulizzazione se necessario, in coerenza con l’Ordinanza regionale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Roma Capitale promuoverà, come ogni anno, una campagna di comunicazione per invitare la popolazione residente ad assumere le necessarie misure di autoprotezione, seguendo le raccomandazioni e i consigli indicati nell’apposita sezione del portale istituzionale.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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