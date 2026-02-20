Roma, Gualtieri “Più sicurezza con nuovo presidio PolMetro a Termini”

ROMA (ITALPRESS) - "E' un segno di rafforzamento del presidio delle forze dell'ordine nella metropolitana di Roma". Lo ha detto il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, in occasione dell'inaugurazione degli uffici della PolMetro alla stazione Termini a Roma. L’iniziativa si inquadra nella consolidata strategia di partenariato tra Atac e Questura di Roma, con l’obiettivo di rendere sempre più elevati gli standard di sicurezza a beneficio del sistema del trasporto pubblico locale. xb1/mgg/azn