ROMA (ITALPRESS) – Nei mesi di giugno, luglio e agosto 2023 sono stati 2.277.139 i biglietti acquistati per visitare Colosseo, Foro Romano e Palatino, con un incremento di 315.493 tagliandi, +16% rispetto allo stesso periodo del 2019 (1.961.646 biglietti) e con una media di circa 25.000 visitatori giornalieri. L’importante traguardo è anche il risultato dell’ampliamento dell’offerta culturale proposta ai visitatori nel 2023 con l’apertura al pubblico di nuovi spazi all’interno del Colosseo e di straordinari monumenti del Foro Romano e Palatino. Per quanto riguarda l’Anfiteatro, il nuovo ascensore panoramico rende accessibile anche a un pubblico con difficoltà motorie i livelli superiori e l’attico del monumento, mentre nei sotterranei (aperti al pubblico nel 2021) è ora fruibile, con un’istallazione multimediale e con una mostra dedicata ai gladiatori, quello che resta del criptoportico di collegamento con il Ludus Magnus (la palestra dei gladiatori). Nel Foro Romano e Palatino l’apertura più significativa ha riguardato la monumentale Domus Tiberiana, il più antico palazzo imperiale, nuovamente fruibile dopo quasi cinquanta anni di chiusura. “Il Colosseo si conferma il più importante e visitato sito archeologico e museale d’Italia e tra i più rilevanti a livello internazionale – dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano – C’è una riscoperta del mondo romano anche grazie a opere cinematografiche, serie tv, saggi e romanzi storici che si riverbera positivamente sulle visite a questo monumento. Il nostro impegno, che grazie al lavoro della Direttrice del Parco, Alfonsina Russo, stiamo già portando avanti, è quello di aumentare ancora l’offerta, come avvenuto di recente con l’inaugurazione della Domus Tiberiana, e di elevare la qualità dei servizi”. Sempre in tema di nuove aperture, anche la Domus Aurea dallo scorso mese di giugno è fruibile tutti i giorni (e non solo il fine settimana), con la possibilità di visitare una suggestiva mostra “L’Amato di Iside. Nerone, la Domus Aurea e l’Egitto”, lungo un percorso che comprende anche ambienti affrescati prima preclusi al pubblico. “L’impegno del Parco archeologico del Colosseo sarà sempre rivolto ad ampliare l’offerta culturale e a contrastare, in assoluta sinergia con le forze dell’ordine, qualsiasi fenomeno che impedisca la visita ai suoi straordinari monumenti”, aggiunge la Direttrice Alfonsina Russo.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Parco del Colosseo