ROMA (ITALPRESS) – Una palazzina è crollata a causa di una esplosione in via Tavagnasco, nella zona di Piana del Sole, a Roma. Ci sarebbero almeno due feriti gravi. Tra le ipotesi è che a causare l’esplosione sia stata una fuga di gas. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche vigili del fuoco e polizia.

Due le persone, moglie e marito di 84 e 86 anni, che sono state trasportate presso ospedale S.Eugenio per le cure mediche. I caschi bianchi, sopraggiunti nell’immediatezza sul luogo, hanno preveduto a mettere subito in sicurezza l’intera area per consentire le operazioni di soccorso, fornendo ausilio ai vigili del fuoco.

GUALTIERI “ESPLOSIONE FORSE CAUSATA DA UNA FUGA DI GAS”

“C’è stata esplosione causata probabilmente da un impianto di gas Gpl usato dai due feriti”. Lo ha detto in sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine del sopralluogo in via Tavagnasco, nella zona di Piana del Sole, dove un’esplosione avvenuta intorno alle ore 13:00 ha sventrato un edificio composto da due immobili. “Facciamo gli auguri ai due feriti che sono stati ricoverati al S.Eugenio ed attendiamo notizie sul loro stato di salute. I Vigili del fuoco stanno facendo un censimento dei danni per capire se ci sono stati altri danni agli edifici adiacenti e quindi quali evacuare e quali non, e quante persone debbono spostarsi” ha aggiunto il primo cittadino capitolino.

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-Foto Vigili del Fuoco-

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