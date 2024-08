ROMA (ITALPRESS) – “Anche quest’anno, da settembre a dicembre, tornano i laboratori di coding e Robotica di CoderDojo Roma SPQR, su iniziativa dell’associazione MindSharing.tech APS, nell’ambito del progetto Scuola Diffusa, coordinato dall’unità organizzativa Partecipazione del nostro Dipartimento e in collaborazione con l’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale”. Lo evidenzia l’assessore di Roma Capitale alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti, Andrea Catarci.

“Questa iniziativa – sottolinea l’assessore – rappresenta un pilastro fondamentale per la promozione della partecipazione attiva della cittadinanza e per il rafforzamento del tessuto sociale della nostra città, con particolare attenzione ai quartieri delle periferie, spesso meno serviti da opportunità educative e culturali”.

Il progetto Scuola Diffusa, aggiunge ancora, “non è solo un’opportunità di apprendimento, ma un veicolo per la crescita collettiva e la coesione sociale. Le biblioteche si trasformano in veri e propri spazi di condivisione e di formazione, dove giovani dai 7 ai 17 anni possono incontrarsi, socializzare e imparare insieme. Questo progetto – spiega Catarci – offre ai nostri ragazzi gli strumenti per sviluppare competenze cruciali nel mondo di oggi, come il coding e la robotica, contribuendo a ridurre il divario digitale e preparando le nuove generazioni a cogliere le sfide del futuro”.

“Come Assessorato per la Partecipazione siamo orgogliosi dell’impegno messo in campo per riproporre anche quest’anno gratuitamente i laboratori di coding e robotica. In un periodo storico in cui la tecnologia e l’innovazione giocano un ruolo cruciale, è fondamentale che nessun ragazzo venga lasciato indietro. La Scuola Diffusa è un progetto che parla del futuro di Roma: un futuro inclusivo, innovativo e aperto a tutti”, conclude.

