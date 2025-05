ROMA (ITALPRESS) – Anche Roma Capitale aderisce alla campagna “50.000 sudari per Gaza”, promossa da associazioni della società civile per ricordare le vittime del terribile conflitto in corso. Lo riferisce il Campidoglio in una nota. Un sudario bianco è stato esposto oggi sulla facciata del Campidoglio, simbolo di lutto e di profonda solidarietà di fronte a una tragedia umanitaria che si aggrava ogni giorno.

La città, si legge nella nota, “intende manifestare la propria vicinanza alle vittime innocenti di Gaza e ribadire l’impegno per la pace, la protezione dei diritti umani e la dignità di ogni persona. È urgente un cessate il fuoco, l’accesso agli aiuti umanitari, la liberazione degli ostaggi e il rilancio di un processo politico che conduca finalmente ad una pace giusta e duratura, basata sul principio di due popoli e due Stati”.

– foto ufficio stampa Comune di Roma –

(ITALPRESS).