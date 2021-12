ROMA (ITALPRESS) – La Roma si ferma nel campionato under 18 e viene sconfitta in casa dopo una partita sull’ottovolante: 4-3 per la Fiorentina e primo scivolone interno della stagione per i giallorossi. Ne approfitta l’Inter, vittoriosa 4-1 sul campo dell’Ascoli, che si porta così a tre sole lunghezze dalla capolista (24 punti a 21). Ma è la Spal che potrebbe portarsi addirittura a -1 se dovesse imporsi contro l’Atalanta nel posticipo di oggi pomeriggio alle ore 15. Si accorcia la classifica nel girone A dell’under 17: la capolista Sampdoria viene sconfitta in casa per 2-1 dalla Fiorentina rimanendo bloccata a 23 punti mentre il Genoa vince 2-0 a Sassuolo e si porta a -1 dai cugini. Secondo posto anche per il Bologna che rifila un 4-0 al Pisa. Nel girone B l’Inter capolista regola 2-0 il Venezia portandosi a 28 punti ma il Milan è agguerrito e vivo dopo il 6-0 esterno ottenuto sul campo del Cagliari che mantiene i rossoneri a -3. Nel girone C, la Lazio ottiene solo un punto (0-0) sul campo del Crotone e lascia il primo posto ai cugini romanisti che vincono il derby contro il Frosinone per 4-2. Primo posto anche per il Benevento che vince 2-0 a Cosenza. Nel girone A dell’under 16, il Torino mantiene la vetta grazie al 2-0 esterno sul campo dell’Alessandria: un punto sotto il Monza e la Juve che vince 3-2 sul campo dello Spezia. Nel girone B, Atalanta in vetta da sola grazie al 2-1 sull’Inter ma il Milan deve ancora giocare la propria gara contro il Brescia: in caso di vittoria, rossoneri nuovamente in testa solitaria. Nel girone C, il Bologna non si ferma e vince anche l’ottava partita consecutiva sul campo del Parma per 1-0: sei punti dietro la Spal che batte 4-0 l’Ascoli. Nel girone D, il derby della Capitale se lo aggiudica la Lazio che vince 1-0 contro la Roma e si porta a +3 sul Benevento vittorioso 5-2 sul campo del Crotone. Nel girone A dell’under 15, il Torino mantiene la vetta grazie al 2-1 sul campo dell’Alessandria ma il Cagliari non molla e risponde vincendo 2-1 sul campo della Cremonese. Nel girone B il Milan viene frenato sul 3-3 in casa dal Brescia e l’Atalanta non si fa sfuggire la possibilità dell’aggancio in vetta con 19 punti dopo il 3-0 sull’Inter. Nel girone C continua a correre la Fiorentina che vince 3-0 anche sul campo della Ternana mentre l’Empoli batte 4-2 il Perugia. Nel gruppo D, in attesa che venga recuperato il derby Lazio-Roma, ne approfitta il Benevento che vince 3-1 a Crotone e raggiunge in vetta il Frosinone sconfitto in casa 2-0 dal Napoli.

