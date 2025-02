NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il derby romano resta in Italia. Niente stracittadina agli ottavi di finale di Europa League: l’urna di Nyon ha evitato la sfida tra Roma e Lazio con i giallorossi che affronteranno l’Athletic Bilbao e i biancocelesti che se la vedranno con il Viktoria Plzen. La squadra di Ranieri giocherà l’andata giovedì 6 marzo allo stadio Olimpico, mentre il ritorno è in calendario sette giorni dopo in casa dei baschi. Quella di Baroni, invece, disputerà il match d’andata in Repubblica Ceca e il ritorno in casa.

In Conference League, infine, la Fiorentina di Raffaele Palladino affronterà agli ottavi i greci del Panathinaikos (andata ad Atene, ritorno a Firenze).

(ITALPRESS).

