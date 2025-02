ROMA (ITALPRESS) – Massimo Ghini e Paola Tiziana Cruciani saranno i protagonisti – al Teatro Parioli Costanzo di Roma dal 26 febbraio al 9 marzo 2025 – di “Il vedovo”, regia di Ennio Coltorti. Ghini e Cruciani vestiranno i panni che furono di Alberto Sordi e Franca Valeri, nel celebre film di Dino Risi, che ha fatto la storia del cinema italiano. L’adattamento del testo è di Ennio Coltorti e Gianni Clementi. A completare il cast: Giuseppe Gandini, Leonardo Ghini, Irene Girotti, Diego Sebastian Misasi, Tony Rucco, Tomaso Thellung. Spettacolo tratto dal celebre film di Dino Risi. In scena Alberto Nardi, un industriale romano, megalomane, ma con scarso, se non disastroso, senso degli affari, sposato (probabilmente per interesse) con una ricca donna d’affari, abile e spregiudicata, alla quale lui, perennemente assediato dai creditori, si rivolge quando ha bisogno di firme per contratti, cambiali o denaro contante per le sue fallimentari iniziative. La moglie, tuttavia, consapevole dell’assoluta incapacità del marito negli affari, saggiamente, non solo ha smesso ormai di continuare a sussidiare il marito ma lo umilia continuamente apostrofandolo “cretinetti” anche in pubblico e, dietro anonimato, gli presta continuamente denaro a condizioni usuraie, tramite il commendator Lambertoni, suo intermediario, rovinandolo ulteriormente. Ad Alberto non resta che studiare improbabili piani, assieme ai suoi improbabili collaboratori, per sbarazzarsi della moglie ed ereditarne i capitali. In una trascinante girandola comica i suoi tentativi innescheranno assurde situazioni che hanno fatto de “Il vedovo” un magnifico capolavoro comico della “commedia all’italiana” che vedeva protagonisti due mostri sacri come Alberto Sordi e Franca Valeri.

In questo adattamento firmato da Gianni Clementi ed Ennio Coltorti l’azione è spostata a Roma.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Maya Amenduni