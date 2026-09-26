ROMA (ITALPRESS) – Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno della metropolitana B di Roma nella stazione Garbatella, in direzione Rebibbia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto l’uomo, trovato senza vita. Il decesso è stato constatato dal personale del 118. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti. Le operazioni si sono svolte sotto il coordinamento della Sala Operativa del Comando Vigili del Fuoco di Roma.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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