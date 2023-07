Rogo Rsa Milano, vigili del fuoco al lavoro per la messa in...

Rogo Rsa Milano, vigili del fuoco al lavoro per la messa in sicurezza

MILANO (ITALPRESS) - Non sono ancora note le cause dell'incendio che la notte scorsa ha provocato sei vittime in una casa di riposo a Milano. Per tutta la mattina è proseguito il lavoro dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la struttura, che era stata subito evacuata. sat/gsl