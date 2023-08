Rogo nella discarica di Palermo, Antimafia “Possibile autocombustione”

PALERMO (ITALPRESS) - "La commissione aprirà un'indagine, sta acquisendo relazioni e atti da organi inquirenti e dall'azienda Rap che gestisce la piattaforma di Bellolampo. Ma il punto è anche capire come lavorare sulla prevenzione, perché la discarica di Palermo è una bomba ecologica". Ad annunciarlo è il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, che stamane ha effettuato un primo sopralluogo alla discarica di Bellolampo, a Palermo, per verificare le condizioni dopo gli incendi che hanno interessato la IV vasca la scorsa settimana. Presenti anche l'assessore regionale all'Energia e ai servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla e Giuseppe Todaro, presidente della Rap (l'azienda che si occupa dei rifiuti in città). col3/gtr