Rogo in impresa raccolta metalli a Catania, vigili del fuoco in azione

Rogo in impresa raccolta metalli a Catania, vigili del fuoco in azione

CATANIA (ITALPRESS) - Due squadre dei vigili del fuoco del comando di Catania, col supporto di tre autobotti, sono intervenute nella zona industriale di Catania, in via Chiavetta, per un incendio che ha interessato un deposito per la raccolta dei metalli. col3/gsl