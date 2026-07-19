Roggero, Sbardella “Chi viene attaccato dentro i suoi spazi deve essere difeso”

PALERMO (ITALPRESS) - "Non stiamo facendo sciacallaggio, Conte dimostra di essere ogni giorno lontano dagli italiani e dall'elettorato". Lo ha detto Luca Sbardella, deputato di Fratelli d'Italia e commissario regionale di Fdi in Sicilia, a margine del convegno "Parlate di mafia" a Palermo in merito al caso Roggero. xd6/fsc/gtr