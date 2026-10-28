Roccella “Vogliamo estendere il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza”

ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza stiamo dando attuazione a una norma di quasi trent’anni fa, che destina il finanziamento esclusivamente a 15 città: mancano però sette regioni a rappresentare il territorio nazionale”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella durante il question time alla Camera.

“Abbiamo avviato una riflessione sia per estendere l’intervento ad altre città, in modo da colmare le lacune e intervenire sugli squilibri, sia per semplificare la procedura di adozione del decreto. Quest’ultima – ha aggiunto – è macchinosa e non agevola l’erogazione delle risorse nell’anno di riferimento. In attesa di completare le rilevazioni statistiche e le verifiche necessarie all’aggiornamento dei criteri, per assicurare l’erogazione delle risorse 2025-26 è stato predisposto un decreto unico per le due annualità: questo ha già ricevuto gli assensi tecnici degli altri ministri concertanti e poi verrà sottoposto alle commissioni parlamentari competenti. L’attuale tempistica non ha determinato alcun pregiudizio finanziario per le città riservatarie” ha concluso.

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