Prende il via Bit Young, sono i giovani a indicare la direzione del turismo che verrà

MILANO (ITALPRESS) – Sono i giovani a indicare la direzione del turismo che verrà. Allo stesso tempo, sono i professionisti che entreranno in una filiera chiamata a evolvere rapidamente. È da questa doppia prospettiva che prende il via Bit Young, il nuovo progetto di Bit – Borsa Internazionale del Turismo, organizzata da Fiera Milano e in programma dal 9 all’11 febbraio 2027.

“Per questo, solo attraverso questo progetto, puntiamo a coinvolgere 2.500 under 35 in un percorso che unisce ispirazione, formazione e networking, perché possano contribuire in prima persona a costruire il futuro del turismo”, sottolinea Emanuele Guido, Head of Home, Fashion and Leisure Exhibitions di Fiera Milano.

Un primo quadro emerge dalla ricerca presentata questa mattina nella sede milanese dell’Università Cattolica, nell’ambito del lancio del progetto Bit Young, da Simon Anholt – ideatore dell’Anholt Nation Brands Index e membro dell’Advisory Board di Bit – che mette a confronto le percezioni degli under 30 e degli over 45 su diversi aspetti dell’immagine dei Paesi. Le due generazioni concordano su alcuni primati: l’Italia è al primo posto per il turismo e per il cibo, sia tra le nuove generazioni che tra gli over 45.

La mappa dei giovani, tuttavia, guarda a Oriente, dato che gli under 30 affiancano all’Italia il Giappone, al secondo posto. Anche i dati sul mercato confermano la vivacità dei giovani viaggiatori. Secondo ETC – European Travel Commission, nell’aprile 2026 l’intenzione di viaggio è cresciuta del 21% tra i 18-24enni e del 16% tra i 25-34enni rispetto all’anno precedente.

Si evolvono anche gli strumenti: si rileva che ha utilizzato l’AI per cercare o pianificare una vacanza il 71% dei 18-24enni, a fronte del 50% del totale. E cambia il modo di vivere la destinazione: secondo alcune rilevazioni, il 24% della Gen Z ha partecipato ad attività legate alla conservazione di ecosistemi o della fauna locale, contro il 9% dei Boomer.

Le tendenze emerse, invece, dal Road to Bit, focus group itineranti che hanno coinvolto oltre 300 agenti di viaggio in tutta la penisola, raccontano una generazione che parte per vivere un’esperienza e che ricerca le mete in linea con il proprio stato d’animo. In crescita anche il trend supermarket safari, in cui gli scaffali del supermercato locale si esplorano come una vetrina della cultura del posto.

Emerge infine anche un ritorno dei giovani al viaggio organizzato, ma nella forma delle community tra pari, spesso animate da travel blogger diventati operatori. Da queste premesse nasce Bit Young, che vede protagonista un Team Young composto da 15 fra studenti, neolaureati e professionisti accomunati dall’interesse e dalla passione per il settore turistico.

Il Team Young affianca Bit 2027 nella costruzione del progetto, che si articola su due direttrici: Future Talent guarda ai giovani come professionisti di domani e coinvolge studenti di ITS – Istituti Tecnologici Superiori e Master, insieme a neolaureati, per accompagnarli nel percorso di ingresso nel settore e favorire il confronto con le imprese.

Future Travelers si rivolge invece ai viaggiatori, coinvolgendo anche creator e storyteller emergenti per comprendere come scelgono le destinazioni. Durante la manifestazione, Bit Young troverà spazio in due aree dedicate: nella Buyer Lounge e in una delle arene del Travel Makers Fest, il festival del turismo di Bit.

È qui che il progetto prenderà forma attraverso tre filoni di attività complementari: Inspire, dedicato a talk, testimonianze e idee per costruire il settore di domani; Build, che comprende workshop e laboratori; Match & Activate, che creerà occasioni di incontro con le aziende, tra cui il Career Speed Date. Un percorso pensato per accompagnare i partecipanti dall’ispirazione alla progettazione, fino al confronto diretto con il mondo professionale, e guidato dal Team Young, Ambassador della Bit Young Community.

-Foto xu9/Italpress-

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