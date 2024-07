Roccella “Dal governo impulso importante alle pari opportunità”

ROMA (ITALPRESS) - "In questi ultimi mesi abbiamo visto moltiplicarsi il numero delle rettrici, delle sindache, anche perchè questo è un governo a guida femminile e ha dato un impulso importante alle pari opportunità", insieme "alle cose che abbiamo fatto e che hanno prodotto l'aumento dei posti di lavoro in generale, ma in particolare dell'occupazione femminile", per cui "abbiamo raggiunto delle percentuali che non erano mai state raggiunte prima". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, a margine dell'evento di Inclusione Donna sulla Valutazione dell'Impatto di genere al Campidoglio. xi2/mgg/gtr