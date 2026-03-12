Rocca “Paese ha detto stop alle occupazioni illegali”

ROMA (ITALPRESS) - "Questa è ideologizzazione. Se una persona occupa abusivamente un appartamento che è destinato a una famiglia fragile non ha nessun titolo. Non è una militarizzazione, è una risposta ad un'azione illegale. Portatemi un solo caso di sgombero, guidato dal prefetto di Roma che è un galantuomo, che abbia lasciato un nucleo familiare o fragile per strada. Non l'abbiamo mai fatto. Non è nelle nostre corde. Chi parla di militarizzazione per primo commette atti illegali e pretende di farli passare come qualcosa di normale. Questo paese ha detto stop alle occupazioni illegali". Così il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, dopo la firma del protocollo per la riqualificazione del Quarticciolo, a Roma, in risposta alla domanda sulla preoccupazioni di una parte della popolazione del quartiere riguardo agli sgomberi e alla militarizzazione sulla scia del decreto Caivano.