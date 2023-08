ROMA (ITALPRESS) – “Ho alle spalle una lunga esperienza nel settore sociosanitario. Non potevo non metterci la faccia. Comunque, il primo obiettivo è la sovranità sanitaria della Regione”. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in un ‘intervista a “il Giornale”. “Abbiamo ereditato un’esposizione debitoria di circa 23 miliardi di euro. Abbiamo poi subito dovuto tagliare in bilancio 218 milioni di euro per ripianare i debiti della sanità visto che la Corte dei Conti impone di non fare nuovo debito. Stiamo lavorando anche per migliorare le liste di attesa. Quando si chiama il Recup per prenotare una visita sono a disposizione solo le strutture pubbliche. Soltanto il 7% dei servizi erogati è gestito dal Recup. Ma noi paghiamo ai privati milioni di prestazioni. Ecco perchè ho intenzione di inserire anche questi servizi in convenzione all’interno della prenotazione delle visite. Così sarà possibile abbattere i lunghi tempi di attesa. Stiamo ripristinando il dialogo con i territori per capire le esigenze a livello locale” conclude Rocca.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).