Rocca “Dalla Regione Lazio oltre 2 milioni per Gaza e la Cisgiordania”

ROMA (ITALPRESS) - "Due milioni e cento mila euro, di cui un milione e cento mila per Gaza e un milione per la Cisgiordania", su quest'ultima, "con l'auspicio, però, di presentare un buon progetto che venga sposato dal ministero degli esteri per far lievitare questa somma in maniera sostanziosa". È quanto previsto dai finanziamenti stanziati dalla Regione Lazio per fornire sostegno alle popolazioni. Lo ha spiegato il Presidente Francesco Rocca, rientrato dalla missione di 48 in Palestina. xi5/tvi/mca1