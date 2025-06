Robotaxi in Germania, al via i primi test su strada

ROMA (ITALPRESS/30SCIENCE.COM) – Nell’ambito del progetto KIRA in Germania sono state avviate le prime prove su strada di un gruppo di veicoli autonomi da destinare alla funzione di robotaxi. I robotaxi vengono testati in due comuni del distretto di Offenbach (Assia) utilizzando l’automazione di Livello 4.

Il programma KIRA è il frutto di una partnership tra Deutsche Bahn (DB) e l’Associazione dei Trasporti Reno-Meno ed è il primo progetto in Germania a testare veicoli autonomi di Livello 4 per il trasporto pubblico. I clienti possono ora prenotare e utilizzare i veicoli nella città di Langen e nel comune di Egelsbach. L’area di servizio verrà estesa ad alcune zone di Darmstadt nella seconda metà dell’anno. Nello specifico, DB Regio Bus Mitte dispone di sei SUV elettrici Nio ES8 dotati di sensori LIDAR, telecamere e software Mobileye.

Questi veicoli a sei posti sono in grado di percorrere percorsi prestabiliti in autonomia e possono persino viaggiare senza passeggeri. Possono muoversi nel traffico fino a 130 km/h in queste condizioni, sebbene per le sperimentazioni attuali sia richiesta la presenza di conducenti umani a bordo e tutte le manovre siano monitorate a distanza da una centrale operativa.

Un comunicato stampa di Deutsche Bahn afferma che i servizi potranno essere utilizzati durante le ore non di punta e nelle aree scarsamente popolate. Mentre DB Regio Bus Mitte gestisce i veicoli, sono coinvolti diversi altri attori, tra cui ioki, azienda DB che fornisce software per la prenotazione e la pianificazione del percorso; Mobileye, come accennato, fornisce la tecnologia e i sensori per la guida autonoma; mentre il Centro Aerospaziale Tedesco (DLR), il Karlsruhe Institute of Technology (KIT) e l’Associazione delle Aziende di Trasporto Tedesche (VDV) contribuiscono alla ricerca.

KIRA ha ricevuto 2,2 milioni di finanziamenti federali e statali e inizialmente dovrebbe durare fino alla fine del 2025, con la possibilità di un’estensione. Kaweh Mansoori, ministro dell’Economia, dell’Energia, dei Trasporti, dell’Edilizia Abitativa e delle Aree Rurali dell’Assia, ha definito il progetto pilota KIRA un modello per la mobilità del futuro.

“Con l’avvio odierno delle navette on-demand con livello di automazione 4 nel distretto di Offenbach, siamo il primo Land federale in Germania a offrire ai passeggeri l’accesso a questa forma innovativa di mobilità. Il nostro obiettivo è rendere il trasporto pubblico attraente e accessibile a tutti, soprattutto nelle regioni suburbane e rurali”, ha sottolineato.

-Foto IPA Agency-

