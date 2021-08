ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso il mandato della professoressa Anna Maria Ajello quale presidente dell’INVALSI. Le succede alla guida dell’Istituto il dottor Roberto Ricci, nominato dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

La professoressa Ajello è stata nominata per la prima volta presidente dell’Istituto dalla ministra Maria Chiara Carrozza nel 2014. Successivamente, nel 2017 – a conclusione dell’incarico e a seguito di un’ulteriore selezione – è stata designata per un secondo mandato dalla ministra Valeria Fedeli.

Negli anni della sua presidenza la professoressa Ajello ha saputo – insieme alla direzione generale e alla dirigenza dell’Istituto – traghettare l’Ente in passaggi istituzionali delicati, e, proseguendo l’azione avviata dai suoi predecessori, ha consolidato il lavoro e l’impegno dell’INVALSI, rispondendo al mandato istituzionale affidato dal legislatore. Sotto la sua presidenza, l’Istituto ha conosciuto un rafforzamento considerevole e la stabilizzazione del proprio personale, dopo lunghi anni di difficoltà e precariato.

Promuovendo e incentivando l’attività delle aree e degli uffici che compongono l’Istituto, infatti, la presidente Ajello – tra i massimi esperti di valutazione in Italia – grazie alla costante interlocuzione con i Ministeri dell’Istruzione e dell’Università, con le istituzioni, con il mondo della scuola, con la società e con il mondo accademico e scientifico, ha contribuito ad accreditare l’INVALSI sempre più come un Ente di ricerca rigoroso e in grado di fornire dati, analisi, ricerche e studi attendibili, a disposizione della collettività e dell’intera comunità scientifica. Risultati ottenuti grazie alla sua capacità di creare reti, sinergie e di esercitare una “presidenza condivisa e dialogante” con i vertici dell’Ente, come da lei stessa definita.

L’Istituto, con tutto il personale e i collaboratori, saluta e ringrazia la professoressa Ajello “per la passione, la competenza, l’equilibrio e lo stile – cifre del suo mandato – con cui ha presieduto, guidato e rappresentato in questi anni l’INVALSI in tutti i contesti”.

Ajello passa il testimone della presidenza al dottor Roberto Ricci, già dirigente di ricerca e responsabile dell’area prove dell’Istituto.

Il neo Presidente Ricci, ringraziando la professoressa Ajello “per quanto realizzato alla guida dell’Ente”, esprime la propria gratitudine al ministro Patrizio Bianchi “per la fiducia accordatagli e conferma l’impegno a portare avanti le attività, insieme a tutto il personale dell’Istituto, in continuità con la linea di indirizzo fin qui tracciata dalla professoressa Ajello, centrate sul costante coinvolgimento e confronto con le scuole e con il mondo accademico, nazionale e internazionale, per affrontare le nuove sfide che attendono l’INVALSI già dal prossimo anno scolastico e per essere sempre più al servizio delle comunità scolastiche ed educative”.

L’Istituto, rivolgendo le congratulazioni per la nomina, augura buon lavoro al presidente Ricci.

