Roberto Mancini riparte dal Qatar, ufficiale la firma con l’Al Sadd

ROMA (ITALPRESS) – Con un post sui social e le foto della firma, l’Al Sadd ha di fatto ufficializzato l’arrivo di Roberto Mancini come nuovo allenatore. L’ex commissario tecnico della Nazionale azzurra, oltre che dell’Arabia Saudita, si trasferisce dunque in Qatar per iniziare una nuova avventura e tornare alla guida di un club, sette anni dopo l’ultima esperienza allo Zenit San Pietroburgo. In carriera Mancini ha allenato anche Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City e Galatasaray.

In un secondo post su X, l’Al Sadd ha reso noto che “Roberto Mancini ha firmato come allenatore dell’Al-Sadd per 2 stagioni e mezzo”.

