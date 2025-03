Roberto Bolle compie 50 anni e torna in tv con “Viva la Danza”

ROMA (ITALPRESS) – Roberto Bolle compie 50 anni e, per l’occasione, si regala il ritorno su Rai1 con il suo programma “Viva la Danza”, il gran gala di ballo che lo vedrà, tra l’altro, esibirsi nelle sale vuote di Palazzo Barberini a Roma (dove è in corso la mostra dedicata al grande artista), al Teatro La Fenice a Venezia e a Verona.

Il programma andrà in onda il 29 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Danza, un mese dopo il compleanno che Bolle festeggerà il 26 marzo, giorno in cui è nato a Casale Monferrato nel 1975.

La carriera del grande ballerino, il primo a diventare contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York, è iniziata molto presto con l’ingresso, a 12 anni, alla scuola di ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala. Qui, nel 1990, viene notato da Rudolf Nureyev che lo vorrebbe per il ruolo di Tadzio nell’opera “Morte a Venezia”, rappresentata all’Arena di Verona, ma il Teatro non gli consente di accettare l’offerta a causa della giovane età.

L’incontro con Nureyev segna, tuttavia, il suo destino che, cinque anni, si presenta con un nuovo appuntamento: il ruolo di Romeo. Da qui è un crescendo ininterrotto: “Il lago dei cigni” al Royal Albert Hall di Londra (davanti a Lady Diana), l’Aida (rappresentata al Cairo per la prima volta dopo cinquant’anni), “Lo Schiaccianoci” alla Royal Opera House di Londra e tanto in altro nei teatri più prestigiosi di tutto il mondo, dal Bol’soj di Mosca all’Opéra di Parigi, dal Covent Garden di Londra all’Opera di Vienna. Danza anche per il Giubileo d’oro della regina Elisabetta II a Buckingham Palace e sul sagrato di piazza San Pietro, davanti a papa Giovanni Paolo II, nella Giornata della Gioventù.

Nel 2000 dà vita al Gala Roberto Bolle and Friends che, dopo alcuni anni, esce dai luoghi tradizionalmente dedicati alla danza per esibirsi davanti a migliaia di persone sul sagrato del Duomo di Milano, a piazza San Marco a Venezia e piazza del Plebiscito a Napoli, nella Valle di Templi di Agrigento e al Colosseo di Roma, solo per citare alcuni luoghi. Il Gala va anche all’estero, da Atene a Instanbul e New York.

Grazie alla sua arte Bolle è stato insignito delle onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Ufficiale all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. È anche Goodwill Ambassador per Unicef. Se della sua arte si sa tutto, poco o nulla si sa della sua vita privata se non che il suo compagno è Daniel Lee, stilista britannico direttore creativo di Burberry.

