Roberti “Cittadinanza onoraria di Trieste a Comando Esercito Fvg è suggello”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Il conferimento della cittadinanza onoraria di Trieste al Comando militare Esercito ‘Friuli Venezia Giulia’ è il suggello di un legame profondo che risale al ritorno dell’Italia nel nostro capoluogo e che si è continuamente rinsaldato e alimentato negli anni”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, ospite del Consiglio comunale di Trieste che ha visto il sindaco Roberto Dipiazza conferire l’onorificenza nelle mani del comandante, il colonnello Giuliano Innecco, presenti tra gli altri il prefetto Giuseppe Petronzi.

“L’Esercito è un punto di riferimento fondamentale per la nostra comunità, una risorsa su cui fare sempre affidamento – così Roberti -, come ha dimostrato per esempio l’attività preziosa nell’operazione ‘Strade sicure’. Le immagini del 1954 non sono ricordi sbiaditi ma un vero e proprio album di famiglia di cui tutte le istituzioni sono gelose custodi, come conferma il clima di palpabile e unanime emozione che si è colto oggi nell’Aula municipale”.

Nella motivazione della cittadinanza onoraria al Comando militare, letta dal sindaco di Trieste, è affermata “la profonda riconoscenza per il costante impegno a servizio della Nazione e della comunità cittadina, quale presidio di valori patriottici, disciplina e dedizione e per il contributo offerto alla promozione della cultura della difesa e della legalità”.

