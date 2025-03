TRIESTE (ITALPRESS) – “Organizzare manifestazioni all’insegna dell’inclusione come la Festa dello sport è importante per diversi motivi. Innanzitutto si tratta di momenti estremante formativi per i ragazzi delle nostre scuole, ma anche per le persone con disabilità che possono vivere una giornata in un clima gioioso e positivo e per le società sportive che oggi si sono messe a disposizione. Anche nel passato abbiamo visto quanto le realtà che si sono avvicinate al Cest grazie a questo evento poi hanno deciso di proseguire l’attività insieme a persone con disabilità con ottimi risultati e grande soddisfazione”. Lo ha affermato l’assessore alle Autonomie locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, che questa mattina ha preso parte al Palachiarbola di Trieste alla “Giornata dello Sport 2025”, organizzata dal Cest Trieste con la partecipazione di Trieste Atletica, Ads Zarja, Asd Compagnia Arcieri Trieste e Asd Tergeste.

Gli atleti del team Cest e gli alunni della scuola primaria Rossetti, della scuola media Rilke, dei licei SlomÜek e Carducci, seguiti da operatori sportivi ed educatori specializzati, hanno potuto cimentarsi con il calcetto, baskin, pilates, atletica, sitting volley, tiro con l’arco e hockey. Nel portare i saluti del governatore Massimiliano Fedriga e dell’intera Giunta regionale, Roberti ha voluto ringraziare il Cest per la meritoria attività che porta avanti quotidianamente. “Attraverso iniziative come questa e con il coinvolgimento di diverse associazioni sportive – ha sottolineato l’assessore regionale – possiamo far conoscere tante discipline e trasmettere a tutti il valore fondamentale dell’inclusione”. Il Centro educazione speciale Trieste (Cest) è un ente del terzo settore che dal 1971 si impegna, senza sosta, nell’ideare, realizzare e sostenere progetti di vita, assieme alle persone con disabilità di cui si prende cura e alle loro famiglie, puntando su autonomia, diritti, autodeterminazione di chi vive questa condizione.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

(ITALPRESS).