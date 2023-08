LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Robbie Williams ha affermato che il concerto a Malta è stato uno dei suoi preferiti in assoluto. In un post su Facebook, ha ringraziato il pubblico maltese per “un’accoglienza così adorabile” durante la sua prima visita. Ha anche espresso il desiderio di tornare per il secondo concerto.

Ha iniziato con la canzone “Hey Wow Yeah Yeah” seguita con il suo mega successo “Let Me Entertain You” e altri successi come “Feel”, “Rock DJ” e “Kids”. Ha chiuso il concerto con il suo classico “Angels”. Al concerto di Robbie William hanno assistito circa 20.000 persone.

Parlando alla folla di fan presenti, Williams ha descritto le sue esperienze legate alla droga come “infernali” aggiungendo che “un giorno si è trasformato in una settimana, una settimana si è trasformata in un mese, e un mese si è trasformato in un anno, e un anno si è trasformato in una decade”. “Svegliarsi ogni giorno, con una carriera straordinaria, ma dover combattere i demoni, e dopo un pò pensi a te stesso “che senso ha se andrà così, che senso ha vivere se tutto quello che sto facendo è sopportare questo”.

Il concerto di Williams a Malta fa parte del suo 25° tour. Dopo il concerto a Malta, Williams sarà in Germania, prima di partire per l’Asia e l’Australia.

