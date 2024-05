LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha dichiarato che all’ex ministro delle Finanze, che oggi ha la carica di governatore della Banca Centrale di Malta, Edward Scicluna, non sarà chiesto di dimettersi. Scicluna è sotto procedimento penale per presunto guadagno fraudolento e appropriazione indebita in relazione all’inchiesta sulla concessione fraudolenta di tre ospedali statali.

Nel frattempo, Robert Abela ha anche confermato che il suo predecessore Joseph Muscat manterrà la sua liquidazione e i vantaggi tra cui un passaporto diplomatico nonostante le accuse di riciclaggio di denaro e corruzione in relazione alla controversa concessione ospedaliera ritenuta fraudolenta e annullata dai tribunali.

Scicluna fa parte del consiglio dei governatori della Banca centrale europea ed è anche membro del consiglio dell’Autorità maltese per i servizi finanziari.

L’opposizione nazionalista, la società civile e diverse ONG e associazioni insistono per le dimissioni di Scicluna. Mentre lunedì scorso l’opposizione ha organizzato una protesta davanti al parlamento, giovedì prossimo la società civile guidata dalla ONG Repubblika organizzerà a La Valletta una protesta nazionale per la giustizia.

-foto DOI-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]