Robbie Williams annuncia l’uscita in autunno del nuovo album di inediti “Britpop”

MILANO (ITALPRESS) – Robbie Williams ha annunciato l’uscita in autunno di un nuovo album di inediti, dal titolo “Britpop”. Il primo brano estratto è “Rocket”, già disponibile. Il brano vede la partecipazione alla chitarra della leggenda dei Black Sabbath Tony Iommi ed è una traccia ad alto contenuto di rock: un ritornello che suona come un vero e proprio inno, una batteria martellante e un assolo di chitarra del pioniere dell’heavy metal.

Il brano è scritto da Robbie, Karl Brazil, Tony Iommi e Tom Longworth, sarà accompagnato da un video, disponibile da venerdì. Nel video, Robbie appare con un outfit ispirato al punk, con pantaloni scozzesi rossi, una pesante catena come collana e una giacca da motociclista in pelle ricoperta da graffiti, mentre si muove tra diversi luoghi simbolici di Londra accompagnato da un flash mob. Altre scene sono state girate con Robbie e Tony Iommi insieme nella città natale di quest’ultimo, Birmingham.

Parlando di “Britpop”, il cantante ha dichiarato: “Volevo creare l’album che avrei voluto scrivere e pubblicare dopo aver lasciato i Take That nel 1995. Era l’apice del Britpop e un’epoca d’oro per la musica britannica. Ho lavorato con alcuni dei miei idoli su questo album: è crudo, ci sono più chitarre ed è un disco ancora più energico e potente del solito. C’è un pò di brit e sicuramente anche un pò di pop. Sono immensamente orgoglioso di questo progetto e non vedo l’ora che i fan lo ascoltino. Non vedo l’ora, inoltre, di eseguire uno o due brani dal vivo durante il mio prossimo tour, che naturalmente partirà dal Regno Unito”.

-Foto ufficio stampa on out Now-

(ITALPRESS).