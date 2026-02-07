Road to Oceania, la missione turistica di Regione Liguria in Australia e Nuova Zelanda

GENOVA (ITALPRESS) – Si è conclusa la missione di promozione turistica della Regione Liguria in Oceania, che dal 29 gennaio a oggi, 7 febbraio, ha interessato Australia e Nuova Zelanda attraverso un articolato programma di iniziative B2B e B2C finalizzate a rafforzare il posizionamento della destinazione ligure sui mercati extraeuropei e a consolidare i flussi turistici provenienti dall’area del Pacifico, con particolare attenzione al mercato australiano.

Le attività si sono svolte in collaborazione con ENIT Sydney, la Camera di Commercio Italiana in Nuova Zelanda e l’Ambasciata d’Italia a Canberra e rientrano nelle azioni di valorizzazione delle filiere turistiche regionali finanziate nell’ambito del POR FESR – Azione 1.3.4 (Anno 2025).

“Nella missione australiana e neozelandese – commenta l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi – gli operatori hanno manifestato attenzione per itinerari alternativi, esperienze autentiche e proposte legate alla cucina italiana proclamata bene immateriale dell’Unesco e considerata elemento distintivo e strategico dell’offerta regionale. Attraverso questa iniziativa, la Regione Liguria conferma il proprio impegno nel rafforzare la presenza sui mercati internazionali ad alto potenziale, promuovendo in modo integrato l’offerta culturale, paesaggistica ed enogastronomica del territorio regionale”.

Il primo incontro con l’Australia è avvenuto “via radio”. Il 29 gennaio grazie alla collaborazione avviata con Radio Italiana 531 (storica emittente in lingua italiana del South Australia e punto di riferimento per la comunità italo-australiana) è andata in onda una presentazione a 360° della Liguria come destinazione turistica. L’intervento ha consentito di raccontare il territorio ligure e le sue eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche a un pubblico fortemente interessato all’Italia e alle sue destinazioni.

Dal 2 febbraio sono poi iniziati gli eventi e gli incontri B2B con tour operator e agenzie di viaggio. In particolare, il 2 febbraio, si tenuto ad Auckland (Nuova Zelanda) un evento di presentazione della destinazione Liguria, organizzato con il supporto della Camera di Commercio Italiana in Nuova Zelanda. L’iniziativa ha coinvolto operatori turistici e rappresentanti istituzionali locali, offrendo un momento di networking e approfondimento sull’offerta regionale, accompagnato da una degustazione di piatti tipici liguri, tra cui le trenette al pesto che hanno stregato i presenti.

La missione è poi proseguita in Australia con la partecipazione al Travel Showcase & Soirée, format internazionale organizzato da Entire Travel Group e dedicato all’incontro diretto tra destinazioni, fornitori turistici, buyer e agenti di viaggio. Il roadshow ha fatto tappa il 3 febbraio a Melbourne, il 4 febbraio a Sydney e il 5 febbraio a Brisbane, con la presenza di un desk istituzionale e una fitta agenda di incontri B2B e momenti di networking con operatori del settore turistico australiano.

Nel corso delle diverse tappe del roadshow, il personale di Agenzia In Liguria, agenzia di promozione turistica, comunicazione e marketing territoriale della Regione Liguria, ha incontrato oltre 200 tour operator e agenzie di viaggio, riscontrando un forte entusiasmo nei confronti delle proposte turistiche presentate. Accanto all’interesse consolidato per le Cinque Terre, riconosciute come destinazione iconica e altamente attrattiva per il mercato australiano, è emersa una crescente curiosità anche verso le altre offerte della Liguria, da Ponente a Levante, con un interesse particolare per l’enogastronomia e la possibilità di vivere esperienze originali legate al territorio, alla sua storia e alle sue tradizioni.

Nella giornata del 4 febbraio, presso ENIT di Sydney, si è inoltre svolto un ulteriore incontro dedicato a operatori e buyer specializzati del mercato australiano, a cui si è unita anche la stampa specializzata del settore. Un evento che ha rappresentato un’altra importante occasione di confronto diretto e di promozione mirata dell’offerta turistica ligure

. Il programma si è concluso oggi, 7 febbraio, a Canberra, con la partecipazione al National Multicultural Festival, grazie alla collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Australia, che ha ospitato la Regione Liguria all’interno del proprio stand istituzionale, consentendo la distribuzione di materiale promozionale e il contatto diretto con il pubblico. A supporto delle attività che si sono svolte sul territorio, la missione è stata affiancata da una campagna di comunicazione digitale mirata ai mercati australiano e neozelandese, con la diffusione di un video promozionale dedicato alla destinazione Liguria, rimasto online per due settimane, a cavallo dello svolgimento della missione.

L’azione ha contribuito a rafforzare la visibilità della Liguria e a intercettare l’interesse del pubblico locale in modo coordinato con le iniziative promozionali in presenza, secondo un format già sperimentato e che sta dando ottimi risultati in chiave di engagement. La missione si inserisce in un contesto di crescita significativa dei flussi turistici provenienti dall’Australia. Secondo i dati dell’Osservatorio Turistico Regionale, nel primo semestre del 2023 si sono registrate circa 110.000 presenze di turisti australiani in Liguria, con un trend positivo confermato anche nel biennio 2024-2025, in particolare nell’area delle Cinque Terre.

