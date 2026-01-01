Rivincita Spurs sui Knicks, Denver ok alla prima senza Jokic

ROMA (ITALPRESS) – Serve un super Julian Champagnie ai San Antonio Spurs per battere i New York Knicks 134-132 al termine di una partita molto intensa. Sono 36 i punti realizzati dall’ala, che trascina i suoi anche dopo l’uscita di scena di Victor Wembanyama per un infortunio al ginocchio a inizio quarto quarto: per l’asso francese, che in 24′ ha realizzato 31 punti e 13 rimbalzi, non dovrebbe trattarsi di nulla di troppo grave, visto che è tornato in panchina ad assistere al resto della partita. Per gli Spurs, inoltre, si tratta di una sorta di “rivincita” per la finale di Nba Cup persa proprio contro i Knicks. Serve tanta tenacia, e anche un pò di fortuna, anche ai Denver Nuggets, che tornano a vincere (dopo due ko di fila) alla prima senza Nikola Jokic: 106-103 il risultato in casa dei Toronto Raptors grazie ai 24 punti di Peyton Watson e ai 21 di Jamal Murray. Per i canadesi, invece, vanificati i 30 punti di Brandon Ingram, che aveva anche segnato una tripla da urlo per il pareggio sulla sirena, ma la revisione al monitor ha mostrato che il tiro non era partito in tempo.

Vincono in trasferta anche i Washington Wizards contro i Milwaukee Bucks per 114-113 nonostante l’ennesima doppia doppia di Giannis Antetokounmpo (33 punti e 15 rimbalzi), mentre si impongono in casa i Chicago Bulls, che strapazzano i New Orleans Pelicans 134-118 portando in doppia cifra otto giocatori, e gli Oklahoma City Thunder, che dominano in lungo e in largo battendo i Portland Trail Blazers 124-95. Nella notte tra martedì e mercoledì, invece, i Detroit Pistons avevano rovinato il 41° compleanno di LeBron James. A Los Angeles, infatti, alla capolista della Eastern Conference è bastato accelerare nell’ultimo parziale per portarsi a casa il successo per 128-106 con la doppia doppia di Cade Cunningham (27 punti e 11 assist) a fare da contraltare a quella di Luka Doncic (30 punti e 11 assist), mentre LeBron è rimasto fermo ad appena 17 punti con il 35% dal campo. Per i Lakers, inoltre, si tratta della quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Sempre tra il 30 e il 31, vittoria importante per i Cleveland Cavaliers, che cercano continuità battendo per 129-113 i Phoenix Suns, ko dopo quattro vittorie di fila. Agli Orlando Magic serve un Paolo Banchero da 29 punti e 10 rimbalzi per avere la meglio per 110-112 sugli Indiana Pacers, mentre i 26 punti di Stephen Curry sono decisivi nella vittoria per 125-132 dei Golden State Warrios in casa dei Charlotte Hornets.

