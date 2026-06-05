Riunione al MIT sul trasporto pubblico locale, dal Governo 80 milioni per gli adeguamenti contrattuali

ROMA (ITALPRESS) – “In un momento economico complesso, il Governo conferma i propri impegni verso i lavoratori del trasporto pubblico locale con 80 milioni di euro per garantire gli adeguamenti contrattuali previsti, assicurando al tempo stesso la disponibilità a sostenere i futuri rinnovi del settore”. Lo comunica il MIT. Nel corso della riunione al MIT presieduta dal viceministro Edoardo Rixi hanno partecipato le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, insieme alle associazioni datoriali Agens, Anav e Asstra.

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