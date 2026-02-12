Ritrovato nei boschi del Torinese il cadavere di una donna scomparsa

TORINO (ITALPRESS) – Nessuno la vedeva da almeno un mese, tanto che qualche conoscente aveva deciso di rivolgersi ai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Ieri sera il corpo senza vita di una donna di 86 anni è stato trovato seppellito in una zona boschiva, alle spalle della storica Palazzina di Caccia di Stupinigi, alle porte di Torino. A confessare l’occultamento di cadavere è stato il figlio, che ad alcune persone nelle settimane passate aveva detto che la mamma era partita per un viaggio. Dopo le segnalazioni di scomparsa, il comandante dei carabinieri di Carignano aveva attivato le indagini e ieri pomeriggio è andato a bussare alla porta della casa del figlio.

L’uomo avrebbe poi ammesso di aver trovato la donna morta qualche settimana fa e di aver deciso di seppellirla in un bosco a ridosso di Torino, indicando il punto esatto alle forze dell’ordine. Al momento l’accusa per l’uomo è quella di occultamento di cadavere. Medici legali e polizia scientifica eseguiranno l’autopsia per capire le cause della morte.

